Depois de dar vitória aos indígenas, STF definirá futuro dos perdedores Depois de alinhavar vitória histórica para os povos indígenas, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) tem pela frente o desafio de definir como tratar os perdedores - ou seja, quem hoje ocupa as terras de direito dos povos originários. Até agora, a maioria dos ministros votou a favor da causa indígena e afastou a regra do marco temporal, que permitia a demarcação de terras apenas para os povos que as ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Veja o texto completo de Carolina Brígido