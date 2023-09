A escolha de Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma cadeira no STF (Supremo Tribunal Federal) tem potencial para alterar o equilíbrio de forças entre os Três Poderes e o desenho de órgãos estratégicos da administração pública. Hoje, dois nomes estão na mesa do presidente: o do ministro da Justiça, Flávio Dino, e o do advogado-geral da União, Jorge Messias. A depender de quem for o escolhido, novos cenários institucionais serão construídos.