Por duas vezes, o STF (Supremo Tribunal Federal) se pronunciou pela descriminalização do aborto em casos específicos. O julgamento mais recente foi em novembro de 2016, quando a Primeira Turma concedeu habeas corpus para afastar a prisão preventiva de um médico e outros réus acusados de praticar aborto. No voto que conduziu a maioria, o ministro Luís Roberto Barroso afirmou que a criminalização do aborto no primeiro trimestre da gestação viola direitos fundamentais das mulheres — como a autonomia, a integridade física e psíquica, a igualdade de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos —, bem como o princípio da proporcionalidade.