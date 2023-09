Com a posse na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) marcada para quinta-feira (28), Luís Roberto Barroso tem diante de si um dilema: agendar ou não a continuidade dos julgamentos das ações sobre descriminalização do aborto e do porte de drogas. Os dois temas mais polêmicos da pauta de costumes do tribunal têm potencial para azedar a relação da cúpula do Judiciário com o Congresso Nacional. Recentemente, parlamentares reeditaram a crítica segundo a qual o Supremo estaria usurpando competências do Legislativo ao enfrentar certos temas. A última faísca nessa chama foi provocada pelo julgamento que derrubou a tese do marco temporal para demarcações de terras indígenas.