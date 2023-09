Ainda que tenha tomado decisões mais progressistas no campo dos costumes em comparação ao Executivo e Legislativo nos últimos anos, o Judiciário ainda é um foco conservador no país. O mesmo Poder que reconheceu as uniões homoafetivas e autorizou o aborto para grávidas de fetos anencéfalos hoje tenta barrar a pauta feminista de Rosa Weber. Às vésperas de se aposentar, a ministra abraçou duas causas caras aos direitos das mulheres. A primeira foi a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Depois de Rosa votar, o colega Luís Roberto Barroso, que presidirá o STF (Supremo Tribunal Federal) a partir da quinta-feira (28), pediu vista e adiou o julgamento.