Um dos grandes focos de polêmica nas eleições de 2022, a presença dos militares entre as entidades fiscalizadoras das urnas eletrônicas não comove mais. Prova disso é a reação da caserna à decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de retirar os militares da comissão. À colunista do UOL Carla Araújo, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse que a notícia foi recebida com "tranquilidade". E lembrou que, historicamente, os militares nunca tiveram essa missão.