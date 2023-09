STF deve obrigar governo federal a indenizar ocupantes de terras indígenas O STF (Supremo Tribunal Federal) deve aprovar na sessão desta quarta-feira (27) o pagamento de indenizações a quem adquiriu de boa-fé terras de direito dos povos indígenas. Nos bastidores, ministros do tribunal apostam que a solução apresentada por Alexandre de Moraes deve prevalecer. Segundo o voto do ministro, caberia ao governo federal compensar quem será obrigado a deixar os locais. A votação de hoje é uma continuidade do julgamento que derrubou o marco temporal e abriu caminho para mais demarcações de terras indígenas. Na semana passada, a maioria dos ministros defendeu a indenização a quem será retirado das terras, mas não chegou à conclusão sobre a forma como isso será feito. Veja o texto completo de Carolina Brígido