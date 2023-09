Luís Roberto Barroso assumiu a presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) com postura oposta à de seus antecessores mais recentes no cargo. Enquanto a intenção dos últimos comandantes da corte, ao menos no discurso, era fazer o Judiciário submergir para abrir espaço para o mundo político definir os rumos do país; Barroso inaugurou sua gestão com um discurso que o coloca do mesmo tamanho que os chefes dos outros Poderes.

Com a veia política, disse no plenário do Supremo que um dos eixos de sua administração será "aumentar a eficiência da justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil". Também afirmou que o Judiciário deve ser "técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade".