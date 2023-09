O ministro Luís Roberto Barroso provou que está animado com o novo cargo. Na festa para comemorar a posse na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), subiu ao palco e cantou em dueto com Diogo Nogueira a música "Aquarela Brasileira", de autoria de Martinho da Vila. A cena lembrou a festa da posse de Joaquim Barbosa na presidência do STF, em novembro de 2012, quando Luiz Fux cantou e tocou na guitarra a música "Um dia de domingo", de Tim Maia.