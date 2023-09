Nas rodas de conversa, o assunto mais frequente na festa de posse de Luís Roberto Barroso foi a sucessão de Rosa Weber no STF (Supremo Tribunal Federal). Políticos, ministros de corte superiores, juízes, advogados e integrantes do governo especulavam sobre quem seria o escolhido de Luís Inácio Lula da Silva e as consequências disso. Ausente no recinto, o ministro da Justiça, Flávio Dino, se fez presente nas conversas sobre o assunto. Apontado como o favorito na corrida, ele preferiu comparecer apenas à cerimônia de posse no STF.