A demora para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar um novo procurador-geral da República tem atrasado a sabatina dos três escolhidos para ocupar vagas de ministro no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Segundo fontes do Senado, as sabatinas dos três só serão agendadas depois que for sabatinado o novo procurador-geral, que ainda não foi anunciado por Lula. A expectativa no Senado é que Lula nomeie o sucessor de Augusto Aras na próxima semana. Hoje, o preferido para a vaga é o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet Branco. Em um cenário otimista, o procurador seria sabatinado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) ainda na próxima semana.