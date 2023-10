O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mostrado até agora que o critério principal para povoar o STF (Supremo Tribunal Federal) não tem qualquer relação com o dia de sua posse, quando subiu a rampa do Palácio do Planalto acompanhado de representantes de minorias - entre eles, uma mulher, um negro e um indígena. A interlocutores próximos, avisou que escolherá para a mais alta corte do país pessoas de sua total confiança. No caso de Lula, ao que parece, não há ponto de contato entre os dois universos. Ao menos para compor o Supremo, homens têm sido os únicos apontados pelo presidente como confiáveis. A primeira vaga foi para o advogado Cristiano Zanin, seu defensor na Lava Jato. A segunda deve ser do ministro da Justiça, Flávio Dino, conforme a bolsa da apostas de hoje.