Alvo de críticas por suspender o julgamento de duas mulheres acusadas de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o ministro André Mendonça disse que agiu com interesse na Justiça. Para ele, nos casos específicos, é necessário debater melhor a individualização da conduta e da pena. "Não acredito que algum ministro pense que eu tenha atuado além do interesse na Justiça. Somente alguém com extrema má-fé pensaria diferente", afirmou. Mendonça sabia que seria criticado por pedir destaque dos dois processos no plenário virtual. Tanto que justificou por escrito sua atitude "mesmo sem precisar", como lembrou.