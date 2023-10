Um julgamento em curso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) acende a esperança do ex-deputado Paulinho da Força (SD-SP) voltar ao Congresso Nacional. A corte começou a analisar em agosto a ação que pode resultar na perda do mandato do deputado Marcelo Lima (PSB-SP). Caso a tendência se confirme, quem assume a vaga é o suplente — ou seja, Paulinho da Força. O julgamento começou em agosto com o voto do relator, o ministro André Ramos Tavares, pela cassação de Lima. Em seguida, o ministro Floriano de Azevedo Marques pediu vista e, depois, votou no mesmo sentido. Na terceira sessão de julgamento, Kassio Nunes Marques pediu vista e ainda não devolveu o caso ao plenário. O prazo para devolução é até 19 de novembro.