Se Bolsonaro está inelegível, por que TSE quer julgá-lo em mais processos? Depois de condenado em junho a oito anos de inelegibilidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro será julgado no plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em mais dois processos neste mês. A pena à qual ele pode ser condenado é igual, pelo mesmo período. Então, por que a corte quer julgá-lo novamente? São ao menos três os motivos. O primeiro é para reforçar o peso da primeira condenação e anular o discurso de Bolsonaro no sentido que o TSE pegou um caso isolado para enquadrá-lo em uma pena supostamente desmedida. Veja o texto completo de Carolina Brígido