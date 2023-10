Ministros do TSE vão analisar casos de Lula e Dilma para julgar Bolsonaro Uma ação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva analisada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) há seis anos e meio influenciará no julgamento de Jair Bolsonaro iniciado ontem (10). Os casos são semelhantes. O petista foi acusado porque, em 2010, teria gravado vídeo nas dependências do Palácio da Alvorada para enaltecer a então candidata Dilma Rousseff e divulgar na propaganda eleitoral gratuita de TV. Veja o texto completo de Carolina Brígido