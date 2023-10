O Ministério da Justiça e Segurança Pública deve anunciar nesta segunda-feira (16) medidas de reforço na segurança do Rio de Janeiro. Ao longo da semana, serão mobilizados 300 agentes da Força Nacional e 250 policiais rodoviários federais para atuar em conjunto no estado. Também haverá reforço na equipe de inteligência da Polícia Federal atuando no Rio. Ainda nesta semana, serão destinadas mais 100 viaturas para o estado. O governo federal quer não apenas deslocar maior efetivo para o estado, mas também mudar as áreas de atuação das equipes para conter a criminalidade.