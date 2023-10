O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) adotou o ritmo de força-tarefa para concluir em um mês o julgamento de cinco ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de duas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pressa tem um nome: Benedito Gonçalves. O ministro é corregedor da Justiça Eleitoral e deixa a corte em 9 de novembro, quando termina seu mandato. No lugar dele, assumirá o ministro Raul Araújo. No desenho do TSE, Araújo se alinha no time de Nunes Marques e Gonçalves, no de Alexandre de Moraes.