Procurador pede envio do relatório da CPI do 8/1 ao TCU para punir agentes O procurador Lucas Furtado, representante do Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União), pediu ao deputado Arthur Maia (União-BA), presidente da CPMI dos atos de 8 de janeiro, cópia do relatório da comissão para que ele possa "avaliar e adotar medidas pertinentes de responsabilização dos agentes envolvidos". O documento poderá ensejar a abertura de um procedimento de apuração preliminar, que pode resultar na condenação dos responsáveis por danos ao erário a restituir os valores. Veja o texto completo de Carolina Brígido