TSE tende a absolver Lula da acusação de abusos na campanha de 2022 O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julga nesta quinta-feira (19) duas ações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por supostos crimes cometidos na campanha do ano passado. Segundo advogados e ministros ouvidos pela coluna em caráter reservado, a tendência é que o petista seja absolvido. Serão analisadas duas Aijes (Ações de Investigação Judicial Eleitoral). Em uma delas, o presidente é acusado de ter pago anúncios no Google em benefício de sua campanha. Em buscas com palavras-chaves como "Lula condenação", "Lula Triplex" e "Lula corrupção PT", o resultado era favorável ao petista. Veja o texto completo de Carolina Brígido