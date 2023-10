Muito além de representar o topo de Judiciário e de ser uma corte constitucional, o STF (Supremo Tribunal Federal) assumiu protagonismo na política nacional - ora pelas decisões que toma, ora pelas retaliações sofridas a essas mesmas decisões. Até 2022, o tribunal era o alvo preferido do então presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o principal atirador é o Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), centraliza os ataques ao STF ao defender mudanças no funcionamento da corte. É uma forma mais sutil em comparação ao estilo de Bolsonaro, que incluía gritos, insultos e xingamentos. A intenção de ambos, no fim, é a mesma: reduzir a atuação do tribunal.