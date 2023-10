Quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas por uma turba golpista em 8 de janeiro deste ano, choveram explicações de momento para a catarse social transmitida ao vivo pela televisão. Uma particularidade indicava que não se tratava de um fenômeno simples: o STF (Supremo Tribunal Federal), desconhecido de boa parte dos brasileiros até o início dos anos 2000, era atacado com a mesma virulência com que a multidão destruía o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. A despeito do susto inicial, a pesquisadora Grazielle Albuquerque sabia que as imagens eram resultado de um processo iniciado há pelo menos quatro décadas. Jornalista, doutora em Ciência Política e mestre em Políticas Públicas, Grazielle conta no livro "Da lei aos desejos: o agendamento estratégico do STF" a gênese de como o tribunal se abriu para o público para construir sua imagem e acabou apedrejado.