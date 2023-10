O ministro da Justiça, Flavio Dino, tem defendido a presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro para ajudar a conter a onda de violência no estado. Ontem (23), o ministro conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o assunto. A ideia de Dino seria aproveitar os militares para ações planejadas. Ele descarta, porém, a possibilidade de intervenção federal. Na semana passada, o governador Claudio Castro telefonou para Lula para pedir a presença de militares no Rio para reforçar o combate ao tráfico de drogas. Castro quer que o governo federal autorize o patrulhamento de tropas militares da Marinha na Baía de Guanabara e nos portos do estado, além da Aeronáutica nos aeroportos Galeão e Santos Dumont. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, estaria estudando como as tropas poderiam atuar.