Nas nove nomeações que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez para o STF (Supremo Tribunal Federal), passou-se um tempo médio de 56 dias entre a saída do ministro antigo e a posse do escolhido. A ministra Rosa Weber se aposentou em 30 de setembro. Até hoje, 25 dias se passaram e não há previsão de quando o nome do novo ministro será anunciado. Nos dois primeiros mandatos, Lula nomeou oito ministros para o STF, dos quais apenas dois continuam na Corte: Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Cristiano Zanin foi o primeiro escolhido neste mandato. Ele tomou posse em agosto, quatro meses e oito dias depois da aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Foi o tempo mais longo que uma cadeira do STF ficou vaga durante as gestões de Lula.