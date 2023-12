Ficou acertado no jantar de ontem (19) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) que haverá no dia 8 de janeiro um ato em memória dos ataques sofridos neste ano na Praça dos Três Poderes. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, confirmaram participação. Na reunião ministerial desta quarta-feira (20), Lula convocou todos os ministros da Esplanada para o evento: "Ninguém está pedindo para vocês não viajarem, mas quero a presença de todos os ministros e ministras aqui. Depois vocês podem voltar a descansar", disse o presidente.