No dia seguinte ao jantar organizado para estreitar os laços com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma declaração com potencial para promover o contrário: "Um ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre os votos. Ele fala nos autos do processo e é isso que interessa a quem recorre à Suprema Corte". A afirmação foi feita na abertura da reunião ministerial desta quarta-feira (20), em tom de conselho ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que tomará posse como integrante do tribunal em 22 de fevereiro.