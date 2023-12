Ainda indefinida, a campanha por duas vagas no STJ (Superior Tribunal de Justiça) coloca em evidência a disputa por candidatos apoiados por ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Gilmar Mendes faz campanha para o desembargador Ney Bello, do TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região. Kassio Nunes Marques tem ligação com Daniele Maranhão e Carlos Brandão, do mesmo tribunal. Luiz Fux apoia Aluisio Mendes, do TRF-2. Alexandre de Moraes, por sua vez, torce pela nomeação de Mario Sarrubbo, atual procurador-geral de Justiça de São Paulo.