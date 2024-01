A disputa para integrar a equipe de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça tem sido acirrada entre políticos e advogados. Nos bastidores, padrinhos se movimentam para emplacar nomes nos postos mais valorizados da pasta - entre eles, os que têm o controle das nomeações para tribunais de todo o país. O advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Prerrogativas, tem tentado incluir integrantes do grupo na equipe do Ministério da Justiça. Um dos cotados é Georghio Tomelin, doutor pela USP (Universidade de São Paulo), onde Lewandowski leciona. Do Prerrogativas, também está no páreo Jean Keiji Uema, assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais. Ele ajuda o ministro Alexandre Padilha a definir nomeações para cargos públicos.