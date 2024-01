Do quadro atual do Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski cogita manter ao menos um secretário. A interlocutores, o futuro comandante da pasta afirmou que o deputado petista Wadih Damous, atual titular da Secretaria Nacional do Consumidor, deve ser mantido no cargo. Por outro lado, o futuro ministro planeja dispensar Ricardo Cappeli, secretário-executivo, e Augusto de Arruda Botelho, da Secretaria Nacional de Justiça. Segundo fontes, não se trata de reprovação ao trabalho dos integrantes da equipe de Flavio Dino. No entanto, como são cargos de confiança, o mais natural é que sejam ocupados por pessoas próximas do ministro.