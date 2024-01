Fundo Eleitoral triplicou em 6 anos; fiscalização do TSE tem 24 servidores Em seis anos, o valor do Fundo Eleitoral, composto de dinheiro público destinado ao financiamento das campanhas, quase triplicou. Por outro lado, a estrutura do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) destinada a fiscalizar os gastos de candidatos aumentou em proporção muito menor: eram 14 funcionários na equipe, hoje são 24. Na segunda-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o orçamento para 2024 com R$ 4,9 bilhões destinados ao fundo. O valor deve ser gasto pelas campanhas dos candidatos que concorrerão nas eleições municipais de outubro. Veja o texto completo de Carolina Brígido