Diante da cúpula do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, Ricardo Lewandowski tomou posse como ministro da Justiça em um evento que mostrou a diferença de estilo entre o ex-comandante da pasta, Flávio Dino, e o novo ocupante do cargo. Lewandowski entoou um discurso parecido com o de seu antecessor no conteúdo, embora a forma seja dissonante. Enquanto Dino é adepto das frases feitas, Lewandowski é mais afeito ao estilo da discrição.