Com estilo mais discreto que o de Flávio Dino, seu antecessor no Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski toma posse nesta quinta-feira (1º) no comando da pasta. Em seguida, deve fazer um discurso breve e anunciar os integrantes de sua equipe. Embora publicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha dado carta branca para o ministro escalar o time com quem vai trabalhar, na prática não foi bem assim. Os nomes dos integrantes do alto escalão foram submetidos ao Palácio do Planalto antes de se tornarem públicos.