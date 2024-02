O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) vota hoje a lista tríplice com candidatos a uma cadeira no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná. A expectativa é que Lula nomeie o novo juiz nos próximos dias. Segundo interlocutores do presidente, o escolhido deve ser o advogado José Rodrigo Sade, que atua hoje como substituto no tribunal paranaense. Com a formação completa, o TRE do Paraná se prepara para julgar no dia 8 o processo que pode resultar na cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR). Segundo fonte do tribunal, a tendência hoje é que ao menos três dos juízes votem pela condenação - o novato, inclusive.