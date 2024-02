Nem Ricardo Lewandowski, na posse como ministro da Justiça, nem Luís Roberto Barroso, na cerimônia de abertura do ano no STF (Supremo Tribunal Federal), mencionaram os ataques à praça dos Três Poderes no 8 de janeiro do ano passado. Trataram como página virada. Em um trecho do discurso, Barroso afirmou: "Eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade".