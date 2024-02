A primeira sessão do ano no STF (Supremo Tribunal Federal) será uma tentativa de debelar a relação conflituosa estabelecida nos últimos meses entre a cúpula do Judiciário e o Congresso Nacional. No ano passado, o cenário era de atrito. Neste ano, o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, traçou como meta pacificar o clima com os parlamentares.