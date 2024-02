STF planeja gastar até R$ 3,7 milhões para se proteger de hackers O STF (Supremo Tribunal Federal) abriu licitação para contratar empresa especializada em segurança cibernética. O objetivo é proteger os computadores e servidores de informática de ataques de hackers. O valor máximo estipulado para se gastar com o serviço é de R$ 3,7 milhões. Levantamento do STF revela que, entre novembro de 2021 e maio de 2022, a corte sofreu 2.434.627 ataques cibernéticos considerados críticos. No entanto, os ataques não foram bem-sucedidos. O tribunal não divulgou dados mais recentes sobre esse tipo de ataque. Veja o texto completo de Carolina Brígido