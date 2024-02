O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (7) a nomeação do juiz que vai assumir a cadeira vaga no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná. O escolhido é José Rodrigo Sade, conforme noticiou a coluna na semana passada. A expectativa é que a nomeação seja publicada no Diário Oficial da União de amanhã. Com o quórum completo, o presidente do tribunal, Sigurd Bengtsson, agendará nova data para o julgamento que pode culminar na cassação do mandato de senador do ex-juiz Sérgio Moro. Integrantes do TRE acreditam que a sessão do dia 19 de fevereiro seja reservada para a análise do processo.