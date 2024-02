As operações da Polícia Federal deflagradas na manhã desta quinta-feira (8) anunciam que as investigações do 8 de janeiro de 2023 chegaram ao andar de cima. Até aqui, foram punidos apenas os executores da tentativa de golpe na Praça dos Três Poderes. Apenas um financiador foi denunciado. Agora, é a vez dos idealizadores. Paulo Gonet tomou posse como procurador-geral da República com a expectativa de que apresentaria denúncias contra as autoridades suspeitas de terem participado dos atos antidemocráticos. Desde então, foram compiladas provas contra o chamado núcleo político. As buscas e apreensões de hoje completam essas provas.