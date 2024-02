Em reunião com ministros de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro insinuou que ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estariam recebendo dinheiro de modo indevido para fraudar o resultado das eleições. "Pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos é perder a Democracia numa eleição fraudada! Olha o Fachin. Os cara não têm limite. Eu não vou falar que o Fachin tá levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O ... que o Barroso tá levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes tá levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar pra esse lado. Não tenho prova, pô! Mas algo esquisito está acontecendo", disse o ex-presidente.