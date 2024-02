A duas semanas de deixar o Senado rumo ao STF (Supremo Tribunal Federal), Flavio Dino apresentará nesta quinta-feira (8) um projeto de lei com um roteiro detalhado de como devem ser realizadas as audiências de custódia, bem como as situações em que as prisões preventivas são recomendadas. O projeto tem como objetivo "especificar mais claramente o que poderá ser considerado pela autoridade julgadora na aferição dos riscos à ordem pública e na apreciação da periculosidade do imputado", conforme escreveu o senador. A intenção é unificar procedimentos e evitar que dois agentes detidos em situações semelhantes em locais distintos sejam tratados de forma díspar. Por outro lado, a proposta busca evitar que uma pessoa seja submetida a sucessivas audiências de custódia e liberada de forma automática, prejudicando a atividade policial.