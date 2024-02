Enquanto adversários políticos de Sergio Moro (União-PR) têm pressa, a defesa do senador está tranquila com a indefinição da data do julgamento que pode resultar na perda de mandado de senador. Quanto mais o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná adia a conclusão do processo, maior a chance de Moro ser beneficiado, na avaliação de aliados do ex-juiz.

Seja qual for o resultado do julgamento no TRE, quem for derrotado vai apelar para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O presidente, Alexandre de Moraes, deixa a corte em junho. Entre aliados de Moro, a expectativa é que o ministro vote pela condenação.