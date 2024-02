Suspeitos de participarem do planejamento de um golpe de Estado em 8 de janeiro foram presos preventivamente. Apesar de todo o conjunto probatório elencado pela PF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, até agora ele foi poupado. No STF (Supremo Tribunal Federal), não há clima para ordenar a prisão de Bolsonaro agora. Para evitar comoção, o mais provável é que Bolsonaro não seja preso preventivamente antes do fim das investigações. Em vez disso, ele teve o passaporte confiscado, para garantir que não saia do país, e foi proibido de manter comunicação com outros investigados.