Candidatos a duas vagas de ministro abertas no STJ (Superior Tribunal de Justiça) aproveitaram a posse de Flavio Dino no STF (Superior Tribunal Federal) para fazer campanha. A expectativa é que o plenário do STJ vote duas listas tríplices para o preenchimento das cadeiras até junho, para dar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a chance de nomear os ministros ainda neste semestre. O evento contou com cerca de dez ministros do STJ - era, portanto, um palco perfeito para a campanha informal. Entre os presentes, estavam os desembargadores Monica Sifuentes, do TRF (Tribunal Regional Federal) da 6ª Região, e Rogério Favreto, do TRF-4, além da procuradora de Justiça do Ministério Público de Goiás Ivana Farina.