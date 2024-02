Chegada de Flávio Dino ao STF abre caminho para denúncia contra Bolsonaro A posse de Flávio Dino como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) traz mau presságio para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o colegiado completo, o cenário fica mais propenso para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentar nova leva de denúncias ao tribunal. Na mira, devem estar militares e políticos suspeitos de participar da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 —entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma vez empossado, Dino integrará a Primeira Turma. Vai participar, portanto, dos julgamentos das ações sobre os atos antidemocráticos. A expectativa é que faça dobradinha com o relator, Alexandre de Moraes —não apenas para ampliar o placar favorável às condenações dos acusados, mas para engrossar o discurso do tribunal contra os golpistas. Veja o texto completo de Carolina Brígido