Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (22) a nomeação de José Rodrigo Sade para a cadeira vaga no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná. Com o colegiado completo, o presidente da corte, Sigurd Bengtsson, definirá a data do julgamento que pode culminar na cassação do mandato de senador do ex-juiz Sérgio Moro. Segundo fonte to tribunal, o julgamento deve ser agendado para março. Embora o tribunal tenha pressa em resolver a situação, não deve ser possível debater o caso em plenário na próxima semana, porque primeiro Sade precisa tomar posse no cargo em cerimônia a ser realizada no próprio tribunal.