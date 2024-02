Os dois deslizes de Bolsonaro que podem complicar situação dele na Justiça O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou para falar no palanque montado neste domingo (25) o que deixou de declarar à Polícia Federal na última quinta-feira (22). Se diante dos investigadores preferiu ficar em silêncio, rodeado por apoiadores deu explicações sobre a suspeita de participação na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Na Avenida Paulista, Bolsonaro admitiu que existia a chamada "minuta do golpe". No entanto, minimizou o peso dado ao documento. Disse que o texto anunciava a decretação de estado de sítio depois das eleições de 2022. Segundo o ex-presidente, o mecanismo está previsto na Constituição Federal e não configura golpe. Veja o texto completo de Carolina Brígido