Dois ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) consideram que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha dois objetivos com o ato de domingo (25) na Avenida Paulista. O primeiro deles era demonstrar força política em ano eleitoral. O outro, mostrar que não está sozinho no combate ao que chamou de injustiças cometidas contra ele pela cúpula do Judiciário. O primeiro objetivo foi cumprido. Ainda que tenha tenha sido considerado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro exibiu no palanque aliados que concorrerão às urnas nas eleições municipais de outubro. As imagens do evento devem ser aproveitadas em campanhas de políticos que contam com o apoio do ex-presidente.