O STF (Supremo Tribunal Federal) iniciou uma espécie de exumação da Lava Jato em dezembro, quando o ministro Dias Toffoli suspendeu o pagamento de multas decorrentes de acordos de leniência firmados entre empresas acusadas de corrupção e o Ministério Público Federal. Nesta terça-feira (27), o cadáver foi revirado publicamente na sessão da Segunda Turma do tribunal. A tentativa do STF de ler a Lava Jato de trás para frente não significa necessariamente subversão de toda a ordem estabelecida antes. Mesmo com a composição diferente dos primórdios da operação, a Segunda Turma reviveu hoje seus dias de Jardim do Éden. O colegiado ganhou o apelido na época por tratar os acusados de corrupção de forma mais branda do que a Primeira Turma do tribunal.