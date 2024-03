O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Ricardo Múcio de Abreu Lima, assinou na quarta-feira (28) portarias concedendo a seis juízes afastamento das funções para participarem do "1º Torneio Nacional de Beach Tennis da AMB", agendado para 3 e 4 de maio na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Entre os juízes, quatro atuam na Corregedoria-Geral de Justiça e vão passar dois dias no Rio: Altamiro da Silva Junior, Camilo de Oliveira Azevedo, Pedro Machado Gueiros e Leopoldo Moreira Neto.