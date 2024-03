O STF (Supremo Tribunal Federal) e a Polícia Federal sinalizaram hoje que idealizadores e financiadores do 8 de janeiro de 2023 serão tratados com o mesmo rigor imposto aos invasores das sedes dos Três Poderes. Na Corte, foi cravada a condenação de mais 15 acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos. A PF, por sua vez, prendeu três empresários suspeitos de financiar a tentativa de golpe. O relator dos processos no Supremo, Alexandre de Moraes, programou o julgamento de uma leva de ações penais para o início do ano. Até o dia 19 de abril, 146 processos serão julgados. Até agora, somados os julgamentos realizados no ano passado e neste, foram condenados pelos atos 101 réus.